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YouTube擴大測試付費數位產品 台灣搶先體驗

中央社 / 台北21日電

Google旗下影音平台YouTube今天宣布擴大付費數位產品「超級感謝」的測試範圍，拓展創作者收益來源，全球68個國家和地區的創作者及觀眾將能使用這項功能，包含亞太地區的台灣、日本、韓國、香港、印度、新加坡、澳洲等。

創作者可以在YouTube說明中心，按照操作說明確認自己是否已經能搶先體驗「超級感謝」（SuperThanks）。YouTube在今年稍晚會陸續向YouTube合作夥伴計畫中所有符合資格的創作者開放這項功能。

YouTube付費數位產品產品經理麥唐納（BarbaraMacdonald）在官方部落格發文表示，對創作者來說，開創頻道事業並沒有一體適用的方法，有些創作者可能偏好使用頻道會員功能，有些則將心力投注在「超級留言」功能上。

麥唐納說，YouTube為平台的創作者提供多種賺取收益的方式，從放送廣告、商品專區，到頻道會員等，並測試「觀眾掌聲鼓勵」功能，讓粉絲可以向他們喜愛的YouTube頻道表達支持。根據創作者們的意見回饋，YouTube今天宣布這項功能將開放給全球更多的觀眾和創作者使用，並更名為「超級感謝」。

麥唐納指出，自從「超級留言」和「超級貼圖」功能分別在2017年和2019年推出後，世界各地的創作者一直希望YouTube將功能拓展至直播和首播影片以外的上傳內容。

現在觀看YouTube影片的粉絲可以購買「超級感謝」，來表達對創作者的謝意和支持。粉絲除了會看到GIF動畫，YouTube系統還會以醒目、色彩鮮明的方式顯示購買留言，讓看到留言的創作者能即時回應。超級感謝目前共有4種價位，介於2到50美元之間（約新台幣56至1403元），或等值當地幣值。

YouTube 新台幣

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