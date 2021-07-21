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攀升至離地107公里 貝佐斯順利完成歷時近11分鐘的太空旅行

聯合新聞網 / 楊又肇

維珍航空創辦人Richard Branson搶先登上太空後，亞馬遜創辦人Jeff Bezos終於也在美國東岸時間上午9點12分，於德州范霍恩搭乘New Shepard火箭展開長達將近11分鐘的太空旅行。

此趟太空旅行前後約花費10分鐘又32秒，同時選在7月20日升空更是為了紀念1969年阿姆斯壯等人執行人類史上首次登月任務成功的日子，同時所搭乘的New Shepard火箭其實也是為了紀念1961年第一位進入太空的美國太空人Alan Shepard。

同時，此次升空除了是New Shepard火箭執行第14次任務，同時也是第一次執行載人任務，並且如先前規劃突破「卡門線」，攀升至離地107公里距離，超越Richard Branson搭乘維珍銀河旗下飛行載具抵達離地約85公里高度。

而隨同Jeff Bezos一同升空的弟弟Mike Bezos，以及過去曾經擔任NASA「水星13號計劃」成員，卻因當時女性身分無法實際進入太空執行任務的Wally Funk，連同私募股權公司Somerset Capital Partners執行長身分的Joes Daemen年僅18歲兒子Oliver Daemen一起經歷此次升空，並且體驗總計達3分鐘左右的無重力體驗，火箭隨後在7分20秒後率先返回地球表面，而乘客艙則在10分19秒時完成著陸，並且順利將Jeff Bezos等人帶回地球。

在先前受訪時，Jeff Bezos重申投入太空旅行發展，並非像多數看法認為是有錢人的金錢遊戲，而是為了後人建造「基礎設施」。而針對為何不將更多資金投資在改善地球上所發生問題，Jeff Bezos則說明目前不僅持續投入太空旅行發展，同時也投入改善地球上所面臨問題，希望能扮演橋樑角色串接地球與前往太空的發展機會。

依照說明，藍色起源預計在今年還會執行至少兩次載人升空任務，而Jeff Bezos在返回地球的記者會上，更再次強調此次升空任務代表的是未來發展開始，並且預期然後將會有更大規模的太空競爭發展。

Jeff Bezos表示，未來計畫透過可重複使用的飛行載具，讓日後的太空旅行變得更容易，並且建立起一條太空之路，讓未來的孩子能藉此投入更大規模發展。

對於接下來的佈局，Jeff Bezos更說明將持續研發名為New Glenn的大型軌道火箭，以及下一代火箭推動器與載人月球登陸器。同時，在卸下亞馬遜執行長身分後，Jeff Bezos表示將有更多時間專注於太空事業發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 火箭 德州 貝佐斯

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