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藉由人工智慧提升畫質 NVIDIA Studio開發工具生態加速遊戲創作效率

聯合新聞網 / 楊又肇

除了展示在Arm架構處理器上搭配GeForce RTX 3060 GPU呈現即時光影追跡，以及DLSSr技術應用效果，NVIDIA在此次GDC 2021期間也說明透過旗下NVIDIA Studio開發工具加速遊戲創作速度，並且藉由NVIDIA旗下影像技術提升遊戲畫面與執行存取效率，同時也能提高遊戲遊玩體驗。

其中，NVIDIA讓新版Unity 2021.2測試版本加入原生支援DLSS技術，讓遊戲畫面能以更細緻形式呈現，同時確保圖像渲染速度。

而在Unreal Engine 4.27預覽版本則加入眼動追蹤式注視點渲染 (Eye-Tracked Foveated Rendering)實驗性功能，可透過不同解析度渲染相同影像、銳化焦點，同時將其他部分模糊，藉此模仿人眼所看自然景深，並且能藉由可變速率著色技術 (VRS,Variable Rate Shading)，僅針對重點影像內容進行渲染，藉此在確保最佳畫面的同時，亦可維持最佳執行效能。

此外，建立在RTX光線追蹤基礎上的GPU Lightmass烘焙技術也增加參數設定功能，讓開發者能更容易控制遊戲中的光線照明與細節表現。

至於Marmoset Toolbag 4.03採用經最佳化調整的全新光線追蹤引擎，可在多數GPU上執行運作，而在NVIDIA RTX裝置原生支援下，甚至可以對應更快的光線追蹤渲染結果。此次更新內容也增加對應RTX GPU加速的人工智慧降噪功能，讓創作者能快速看到有逼真明暗變化的材質貼圖應用效果。

開發者亦可透過Omniverse平台套件預先建立好的應用程式或擴充項目，甚至在Omniverse平台套件建立個人專屬工具，藉此更快投入遊戲內容創作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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