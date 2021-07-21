Zoom創立以來最大收購 以147億美元收購雲端傳呼服務軟體業者Five9

Zoom稍早宣布以147億美元價格收購雲端傳呼服務軟體業者Five9，預計在2022年上半年完成交易，並且將使Five9成為Zoom旗下營運單位，同時Five9執行長Rowan Trollope將加入Zoom擔任總裁，將繼續帶領Five9相關業務。

此項交易不僅成為Zoom創立以來最大筆收購，同時也成為今年全球科技業第二大筆的收購案。而目前最大筆收購交易案，依然是微軟在今年4月以197億美元金額收購Nuance Communications。

創立於2001年的Five9，提供藉由網路傳呼方式，讓企業客戶能更容易聯繫服務對象、合作夥伴，而現任執行長Rowan Trollope與Zoom創辦人暨執行長袁征都曾在Cisco任職，因此Rowan Trollope加入Zoom團隊，預期能將更多Cisco發展經驗，以及網路技術帶至Zoom，藉此增加更多應用發展機會。

加入Five9技術資源後，Zoom預期可在旗下服務增加更多功能價值，其中更包含強化Zoom Phone雲端電話服務，讓企業用戶更容易整合電話聯繫內容。同時在過去近20年的發展歷程中，Five9也陸續累積包含Salesforce、Under Armour等約2000名大型客戶，每年處理網路通話量約達70億分鐘以上，就連Zoom本身也長時間使用Five9服務，因此在由Zoom收購後，顯然Five9旗下資源也將使Zoom日後發展更有利。

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