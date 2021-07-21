格羅方德執行長否認Intel出資收購傳聞 強調仍著手進行IPO

更新：GlobalFoundries稍早宣布啟用全新品牌標誌，藉此詮釋重新定義創新與半導體製程，並且說明GlobalFoundries在全球製造規模優勢與客戶密切協作，以及公司多元化。

日前有消息傳出Intel有意以300億美元收購GlobalFoundries，但在稍早回應說法中，GlobalFoundries執行長Tom Caulfield則是對此否認。

Tom Caulfield強調目前相關說法僅為市場臆測，並未與Intel有此方面的討論，同時也強調目前仍著手進行公開募股上市計畫。

由於GlobalFoundries目前是全球第四大晶片代工業者，若Intel將其收購，預期能大幅擴展旗下晶片製造生產能力，同時也能呼應日前提出的IDM 2.0發展策略，透過提升本身晶片生產能力，同時也能對外提供晶片代工業務。

而從Tom Caulfield否認說法，顯示GlobalFoundries並未與Intel直接洽談，但後者仍可能透過與目前持有GlobalFoundries的穆巴達拉投資公司洽談此項交易。

另外，GlobalFoundries也說明位於紐約上州的先進晶圓代工廠會在未來幾年投入擴產計畫，並且將投資現有Fab 8晶圓廠，預計在相同園區打造全新晶圓代工廠，透過提升產能解決全球晶片短缺問題。其中，GlobalFoundries將投資10億美元，讓現有晶圓廠年產能提升150000片，同時也將透過建造全新廠房創造當地工作機會。

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