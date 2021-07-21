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遊戲開發者大會GDC 2021再次改為全線上形式 明年將恢復實體活動

聯合新聞網 / 楊又肇

原本計畫以線上、實體混搭形式呈現的遊戲開發者大會GDC 2021，最終還是決定調整為全線上形式舉辦後，終於在正式於美國舊金山地區展開，預計從美國西岸時間7月19日至23日間透過線上舉辦一連串遊戲開發者相關活動議程。此外，主辦單位Informa Tech更確認明年度的GDC 2022將會在明年3月21日至25日期間展開，並且將恢復實體活動形式舉辦，地點則一樣位於舊金山Moscone Center會議中心。

今年迎接第35屆的遊戲開發者大會，原本計畫結合線上與實體活動形式舉辦，但後續仍考量疫情影響，因此全面調整為線上形式舉辦，讓全球遊戲開發者可以透過線上形式參與，並且進行遊戲開發議題討論，或是參與設計、商談，或是遊戲內容宣傳，另外也包含視覺藝術、遊戲描述、經典遊戲分析等議程內容。

而相關議程更由打造《模擬市民》系列的Maxis執行製作人暨總經理Lyndsay Pearson、Popcannibal創辦人Ziba Scott，以及包含華納兄弟遊戲蒙特婁工作室總遊戲設計師Osama Dorias等人擔任講者，同時也會有更多遊戲相關內容讓開發者能藉此激發創作靈感。

另外，GDC 2021期間也將舉辦第21屆遊戲開發者選擇獎 (Game Developers Choice Awards)頒獎典禮，以及第23屆獨立開發遊戲嘉年華獎項頒獎典禮，兩場頒獎活動預計會在美國西岸時間7月21日下午4點30分接連展開，同時也會將先驅獎項殊榮頒發給提供託管各類如遊戲、電影等創作內容的網站Newgrounds創辦人Tom Fulp，並且將終生成就獎項頒發給Free Realms創意總監，同時在過去28年持續以美國遊戲設計師和遊戲製作人身分發揮影響力的Laralyn McWilliams。

對於明年的GDC 2022活動展望，負責策辦GDC展會活動的Informa Tech娛樂媒體副總裁Katie Stern預期明年恢復實體活動後，將能推動更大社群影響力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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