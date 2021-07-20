貝佐斯：太空之旅非有錢人的遊戲 「是為了下一代作準備」

就在維珍航空創辦人成為「第一個」登上太空的火箭公司老闆後，接下來更多關注則是聚焦在標榜將達公認「太空邊界」定義的100公里高度，亦即國際航空聯合會 (FAI)認定的「卡門線」 (Kármán line)，強調真正踏上太空領域的亞馬遜創辦人Jeff Bezos身上。

在近期受訪時，Jeff Bezos重申投入太空旅行發展，並非像多數看法認為是有錢人的金錢遊戲，而是為了後人建造「基礎設施」。

Jeff Bezos表示，目前進入太空的費用相當驚人，因此僅有特定人士能夠登上太空，並且是為了執行特定工作任務，但如果未來能使登上太空變得更簡單，或許就能讓此次將一同登上太空，年僅18歲的Oliver Daemen等年輕一代創造出更令人驚訝的發展。

而針對為何不將更多資金投資在改善地球上所發生問題，Jeff Bezos則說明目前不僅持續投入太空旅行發展，同時也投入改善地球上所面臨問題，希望能扮演橋樑角色串接地球與前往太空的發展機會。

藍色起源預計在美國當地時間7月20日執行首次載人飛行任務，預計讓亞馬遜創辦人Jeff Bezos、其弟Mark Bezos，以及過去曾經擔任NASA「水星13號計劃」成員，卻因當時女性身分無法實際進入太空執行任務的Wally Funk，至於Oliver Daemen則是代替因行程衝突無法成形的父親，同時也是私募股權公司Somerset Capital Partners執行長身分的Joes Daemen參與此次飛行。

屆時將會透過藍色起源的火箭飛行載具New Shepard以自動化形式運作，過程中不會有飛行員負責控制，同時在總時間長度為11分鐘的太空旅行中，將會有約3分鐘左右的無重力體驗，隨後就會重返地球，並且預計降落在德州沙漠。

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