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三星官網意外證實 Unpacked 2021發表會將於8/11展開

聯合新聞網 / 楊又肇

三星俄羅斯官網意外地透露接下來即將舉辦的Unpacked線上活動時間，確定會在莫斯科當地時間8月11日下午5點，換算為台灣時間即為8月11日晚間10點，而換算為美國東岸時間則為8月11日上午10點。

不過，相關頁面隨即被下架，三星也尚未對此作任何回應。

從先前傳聞顯示，三星接下來會在Unpacked發表活動揭曉包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及包含Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機，另外更預期會推出採平價設計的Galaxy S 21 FE。

其中，Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3將延續過往機種設計，但預期會在螢幕可凹折機構再次強化，並且加入螢幕下鏡頭設計，另外在Galaxy Z Flip 3更預期採用撞色搭配。而Galaxy Watch 4系列智慧手錶中，將區分Galaxy Watch 4、Galaxy Watch 4 Active，兩者都會區分兩種錶徑規格，至於Galaxy Buds 2真無線耳機則會加入主動降噪功能，延續珠寶盒概念，以及撞色搭配設計。

而Galaxy S 21 FE將會以Galaxy S 21為基礎，但是會在部分規格簡化，藉此對應更親民價位設定，但考量目前處理器等供貨數量，Galaxy S 21 FE可能僅會在特定市場銷售。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

傳三星將選在8/11舉辦Unpacked發表活動，預計公布Galaxy Z Fold 3等新品

亞馬遜加拿大電商頁面透露Galaxy Watch 4系列智慧手錶將在8/27上市

APK拆解內容顯示Galaxy Buds 2將包含白色、黑色、綠色、紫色與黃色配色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 三星

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