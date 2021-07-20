快訊

京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列、業者今停業清消

本田技術研究所與樂天合作測試送貨機器人 採用本田交換電池系統

聯合新聞網 / 楊又肇

本田技術研究所宣布與日本樂天集團合作，在筑波大學宿舍周邊涵蓋部分公路、長約500公尺距離範圍內，測試自行行走、可執行送貨任務的機器人

此款送貨機器人採用本田打造的自動送貨機器人車台，搭配可對應電動車使用的交換電池「Honda Mobile Power Pack」，並且採用樂天針對自動化外送需求打造的貨箱，以及樂天Mobile的4G LTE無線網路服務，對應遠距監控與自動化送貨過程所需資料連接。

由於採用可交換電池設計，因此可讓送貨機器人快速補充電力，無須額外等待充電時間，同時也能在日後投入貨物遞送服務時，可以確保有充足機器人可執行任務。

目前本田與樂天將針對行人同時在道路間行走時，可讓機器人維持正確貨物遞送，並且確保行走時安全的技術持續作驗證，而此項透過機器人遞送貨物的測試，將繼續測試至今年8月31日，除了本田將驗證旗下送貨機器人實際應用技術，而樂天則會針對其自動化外送使用貨箱系統進行驗證，並且在送貨期間確保貨品安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

本田 日本 遠距 樂天 機器人

相關新聞

本田技術研究所與樂天合作測試送貨機器人 採用本田交換電池系統

本田技術研究所宣布與日本樂天集團合作，在筑波大學宿舍周邊涵蓋部分公路、長約500公尺距離範圍內，測試自行行走、可執行送貨任務的機器人。

美英及盟友指微軟遭網路攻擊 北京政府難脫干係

美國、英國及盟友正式將微軟Exchange遭網路攻擊歸咎給和中國大陸政府有關係的攻擊者，指責北京當局主導一波波「惡意網路...

蘋果員工透露公司若執行彈性辦公方式 將會造成部分員工選擇離職

依照The Verge網站取得消息，目前累積6000名以上蘋果員工加入的Slack討論串中，有部分人表示會因為公司日後施行彈性辦公方式的「限制」選擇離職，甚至被迫離開。

即便遠距工作效率已與疫情前相近 Google仍希望員工重返辦公室

儘管相關數據顯示，Google員工目前透過居家遠距辦公的工作效率，已經與疫情影響前相近，但Google似乎仍希望多數員工能在今年秋季返回辦公室工作。

三星推出旗下首款針對車載系統使用感光元件ISOCELL Auto 4AC

除了將ISOCELL感光元件應用在智慧型手機，三星也開始將旗下感光元件技術應用在車載系統，並且推出第一款對應車輛使用的感光元件ISOCELL Auto 4AC。

傳騰訊將以3.53億美元買下Crytek 藉此擴大自身遊戲版圖

消息指稱，騰訊可能透過歐洲分公司收購曾推出《極地戰嚎》、《末日之戰》系列、《崛起：羅馬之子》等遊戲，同時也擁有CryEngine遊戲引擎技術的遊戲開發商Crytek。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。