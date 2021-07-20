本田技術研究所與樂天合作測試送貨機器人 採用本田交換電池系統

本田技術研究所宣布與日本樂天集團合作，在筑波大學宿舍周邊涵蓋部分公路、長約500公尺距離範圍內，測試自行行走、可執行送貨任務的機器人。

此款送貨機器人採用本田打造的自動送貨機器人車台，搭配可對應電動車使用的交換電池「Honda Mobile Power Pack」，並且採用樂天針對自動化外送需求打造的貨箱，以及樂天Mobile的4G LTE無線網路服務，對應遠距監控與自動化送貨過程所需資料連接。

由於採用可交換電池設計，因此可讓送貨機器人快速補充電力，無須額外等待充電時間，同時也能在日後投入貨物遞送服務時，可以確保有充足機器人可執行任務。

目前本田與樂天將針對行人同時在道路間行走時，可讓機器人維持正確貨物遞送，並且確保行走時安全的技術持續作驗證，而此項透過機器人遞送貨物的測試，將繼續測試至今年8月31日，除了本田將驗證旗下送貨機器人實際應用技術，而樂天則會針對其自動化外送使用貨箱系統進行驗證，並且在送貨期間確保貨品安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》