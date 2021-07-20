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NVIDIA展示在Arm架構平台上執行GeForce RTX的即時光影追跡與DLSS顯示效果

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在GDC 2021期間宣布將擴大讓Arm CPU架構也能對應即時光影追跡 (Ray Tracing)與DLSS深度學習超高取樣效果後，NVIDIA稍早釋出兩組在Arm架構平台環境上執行GeForce RTX的展示影片，其中包含由Bethesda Softworks與MachineGames的《德軍總部：血氣方剛》，以及由Open Research Content Archive打造的《The Bistro》，兩組影片都是在支援光線追蹤繪圖技術的聯發科打造的Arm架構處理器平台上即時運作。

在此次展示影片中，Machine Games在《德軍總部：血氣方剛》的演示影片中，加入以DLSS技術加速，並且加入光線追蹤反射效果，其中更透過DLSS技術以GPU加速深度學習演算法，藉此提高畫面更新率。而在《The Bistro》演示影片中，則是透過光線追蹤技術精細描繪法國城市風景，兩者都是在基於Arm架構設計系統上運作。

此次運作平台，分別採用聯發科針對Chrombook設計需求打造的Kompanio 1200 (MT8195)處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU，而在《德軍總部：血氣方剛》執行過程中則是使用id Software的idTech遊戲引擎，在《The Bistro》中則採用NVIDIA的樣本框架。

其中更採用5項NVIDIA RTX技術，分別如下：

．深度學習超高取樣 (DLSS)，使用人工智慧 (AI) 來提高畫面更新率，並為遊戲生成精美、清晰的畫面。

．RTX Direct Illumination (RTXDI)，讓開發者可以在遊戲環境中加入動態照明。

．RTX Global Illumination (RTXGI)，有助於重現真實環境中的光線反射方式。

．NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)，透過 AI 更快地渲染出逼真的影像。

．RTX Memory Utility (RTXMU)，用於最佳化調整應用程式使用繪圖記憶體的方式。

而透過這兩組影片，NVIDIA更說明旗下GeForce RTX技術將能完整套用在Arm架構處理器，並且順利對應即時光影追跡與DLSS技術應用。某種程度上，或許更意味NVIDIA希望藉此說明旗下GeForce顯示技術應用在更廣泛的Arm架構處理器，藉此與攜手三星合作Radeon顯示技術的AMD佈局抗衡，同時也能讓更多以Arm架構打造處理器產品的業者能有更多選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 法國 NVIDIA GeForce

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