蘋果員工透露公司若執行彈性辦公方式 將會造成部分員工選擇離職

依照The Verge網站取得消息，目前累積6000名以上蘋果員工加入的Slack討論串中，有部分人表示會因為公司日後施行彈性辦公方式的「限制」選擇離職，甚至被迫離開。

雖然目前蘋果已經擬定彈性辦公辦法，同時也將成為未來公司運作採取模式，但顯然將相對影響原本申請遠距辦公難度。部分蘋果員工表示，在公司計畫施行全新彈性辦公情況下，將使原本可申請長時間居家工作的「彈性」消失。

部分員工表示，在原本以美國身心障礙者法案保障之下，得以選擇在家遠距工作的權益，未來可能會隨著公司採取全新彈性辦公方式而被取消，而這樣的情況將造成日後工作上的不便，或是形成被迫離職。

不過，蘋果方面並未對此作回應。

在先前消息中，蘋果有意在9月恢復回到辦公室工作時，採取員工一週至少三天回到辦公室工作，其餘兩天則可依照個人需求安排，但部分單位員工可能會有不同規定。但不少蘋果員工表示希望公司能有更大彈性，甚至將辦公型態決定權下放給各個團隊，讓不同工作單位能自行決定合適上班模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》