即便遠距工作效率已與疫情前相近 Google仍希望員工重返辦公室

儘管相關數據顯示，Google員工目前透過居家遠距辦公的工作效率，已經與疫情影響前相近，但Google似乎仍希望多數員工能在今年秋季返回辦公室工作。

由於Google已經成為不少矽谷科技業者發展仿效對象，包含具特色的開放式辦公園區、更高的員工福利，因此在諸多業者預計在疫情後重返辦公室的情況下，Google的作法自然也吸引不少關注。

在先前消息裡，Google已經公布未來預計採用新工作模式，其中包含在情況允許下，可讓員工選擇一週三個工作天內回辦公室工作，另外兩天擇可自行選擇合適上班地點工作，同時預期在新工作模式下，將維持每週辦公室工作人數在60%比例，而20%比例會是在家工作，另外20%比例則是在其他辦公室。

而儘管相關數據顯示，目前Google透過遠距辦公模式達成的工作效率，基本上已經恢復至與疫情影響前相近，但Google顯然仍希望多數員工能在今年秋季返回辦公室工作。

依照Google人力資源副總裁Brian Welle說明，按照內部調查數據顯示，多數員工仍希望在工作過程透過協同作業、互動激發更多靈感，同時許多員工在投入新發展項目時也更傾向以近距離方式與同事互動。不過，Brian Welle僅透露約75%的Google員工希望在工作時有更近距離互動，卻未提供具體統計數據。

Brian Welle表示，公司仍在調整日後採取工作模式，具體定案會在今年8月公布，同時也說明多數員工對於公司未來採取工作模式表示支持。

不過，即便Google已經說明將在新工作模式中提供更大調整彈性，但仍有不少Google員工表示公司內部對於遠距辦公的看法不一，甚至各部門處理方式也有落差，同時也有許多員工認為在申請遠距辦公許可時，遭到不公平對待，其中更因為負責Google技術基礎架構的資深主管Urs Holzle獲准從加州改到紐西蘭遠距辦公，引發多名仍在等待遠距辦公申請許可的員工不滿，認為公司處理方式有所偏頗。

但Google發言人後續對此表示，Urs Holzle早在2020年就已經提出調整工作模式，只是因為疫情影響延後調整時間，同時也強調所有Google員工都能依照需求申請遠距辦公，或是更改工作地點。但許多Google員工仍認為公司在此類申請處理流程不透明的情況，總是會讓人產生質疑。

雖然許多員工會考量Google給予薪資相對較高，因此選擇配合公司政策，但也有不少人在此情況下選擇離開，並且轉往更願意提供遠距辦公選擇的公司任職，尤其在Twitter、VMware等企業都已經聲明將允許員工以遠距工作方式彈性辦公，讓更多員工可以選擇搬離居住成本越來越高的加州灣區，相對能讓這些企業更容易招募其他地區的技術人才。

同樣位於加州的蘋果，目前顯然也開始面臨9月之後重返辦公室工作調整問題，不少蘋果員工希望公司能給予更大彈性，但顯然蘋果仍希望多數員工可以重返辦公室工作。而不少蘋果員工更認為，一旦公司計畫施行全新彈性辦公方式，將使原本可申請長時間居家工作的「彈性」消失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》