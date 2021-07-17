傳騰訊將以3.53億美元買下Crytek 藉此擴大自身遊戲版圖

消息指稱，騰訊可能透過歐洲分公司收購曾推出《極地戰嚎》、《末日之戰》系列、《崛起：羅馬之子》等遊戲，同時也擁有CryEngine遊戲引擎技術的遊戲開發商Crytek。

依照德國媒體《圖片報》 (BILD)報導表示，騰訊計畫以3億歐元 (約3.53億美元)價格，透過歐洲分公司收購創立於1999年、位於德國法蘭克福的遊戲開發商Crytek。

不過，騰訊與Crytek均未對此傳聞作任何回應。

實際上，過去騰訊就曾與Crytek合作，其中包含在2010年代理銷售其遊戲，後續更收購Crytek部分股權。若此次收購Crytek，對於騰訊而言將可進一步擴大其遊戲版圖，甚至取得Crytek打造的CryEngine遊戲引擎技術資源，藉此擴展本身遊戲市場發展能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》