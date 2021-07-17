三星推出旗下首款針對車載系統使用感光元件ISOCELL Auto 4AC

除了將ISOCELL感光元件應用在智慧型手機，三星也開始將旗下感光元件技術應用在車載系統，並且推出第一款對應車輛使用的感光元件ISOCELL Auto 4AC。

此款感光元件將應用在車輛影像識別技術需求，其中包含行車記錄器、透過影像識別的安全監控，以及自動駕駛技術應用。

依照三星說明，ISOCELL Auto 4AC將可對應120分貝高動態範圍 (HDR)圖像紀錄，並且針對LED燈閃爍情況提供抑制效果，藉此正確判斷LED車燈，或是交通號誌顯示結果。

ISOCELL Auto 4AC採1/3.7吋感光面積、120萬畫素影像識別效果，每單位畫素面積為3.0μm，內建影像處理器，可對應識別1280 x 960解析度影像，以及對應輸出YUV422、RGB888、RGB565影像數據，更可透過CornerPixel技術對應暗光環境，或是對應高光環境下的影像識別效果，同時也能有效抑制動態模糊影像情況。

目前此款感光元件已經取得AEC-Q100 Grade 2車輛使用規範認證，可在零下40度至125度環境下正常使用，同時也已經進入量產階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》