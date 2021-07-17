消息傳出Intel有意以收購300億美元收購GlobalFoundries
消息指稱，Intel有意以300億美元價格收購全球第四大晶片代工業者GlobalFoundries，藉此納入Intel日前提出IDM 2.0發展策略，藉此提升本身晶片生產能力，同時也能對外提供晶片代工業務。
不過，Intel對此並未表示任何回應，而相關傳聞也表示此項交易尚未定案，僅處於Intel與持有GlobalFoundries的穆巴達拉投資公司之間討論事宜，尚未加入與GlobalFoundries討論，同時GlobalFoundries也仍可能維持原本掛牌上市計畫。
GlobalFoundries原本是AMD一部分，但是在2008年從AMD體系拆分，成為對外提供晶片代工服務的獨立公司，而AMD原本持續維持與GlobalFoundries合作晶片代工，但後續因為製程技術需求改與台積電合作。
而Intel有意收購GlobalFoundries，顯然是基於擴展IDM 2.0發展策略，藉此擴充本身晶片生產能力，甚至能提升對外提供代工業務能力，並且能在目前全球晶片供貨短缺情況下，確保本身晶片產能充足。
Intel計畫在美國西岸時間7月26日下午2點舉辦線上發表活動，其中將談論Intel接下來的製程技術佈局，屆時或許也會透露是否收購GlobalFoundries相關回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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