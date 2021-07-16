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蘋果正式取得Mobeewave網域名稱 持續推動更便利的行動支付服務

聯合新聞網 / 楊又肇

去年傳出以1億美元價格收購位於加拿大蒙特婁的支付技術新創公司Mobeewave消息後，目前從WHOIS網域名稱紀錄顯示，「Mobeewave.com」網域名稱已經歸屬在蘋果名下。

不過，蘋果目前依然未透露預計將Mobeewave技術應用在什麼形式或產品，另外也不確認是否會將Mobeewave技術與具有NFC功能的iPhone機種整合。

在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。

過去Mobeewave技術主要應用在具備NFC功能的Android手機，後續由蘋果收購後，或許也能使iPhone直接變成可用於收款交易的行動POS設備，甚至可直接與Apple Pay功能結合，讓iPhone收款變得更加方便，將更有利沒有特定店面的業者用於收款，例如流動攤販、人力服務等。

目前Mobeewave旗下數十名員工仍維持現行工作模式，除了可繼續在蒙特婁總部地點繼續辦公之餘，似乎也將使Mobeewave品牌維持獨立運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大 行動支付 蘋果

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