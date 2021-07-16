微軟提出永續性雲端服務發展目標 協助更多企業往零碳排目標邁進

在Inspire 2021活動期間，微軟除了宣布推出以雲端運作的Windows 365服務，另一方面也宣布推出永續性的雲端服務發展目標。

由於過去提出在2030年實現零排碳目標，在越來越多服務都放上雲端，就連Windows作業系統未來也能透過雲端運作方式使用，意味未來微軟諸多服務都會更仰賴雲端運作，因此此次提出永續性的雲端服務發展目標，自然也是希望降低雲端服務背後伴隨的能源損耗與排碳量問題。

依照微軟執行長Satya Nadella說明，藉由服務上雲運作，並且透過人工智慧等技術加快數據運算與工作處理流程，藉此減少不同裝置間資料處理、交換流程，進而降低能源損耗，同時也能間接讓整體排碳量減少。

微軟預計在今年下半年公開預覽具永續性的雲端服務項目，預計協助企業記錄與追蹤碳排放量，並且往零碳排目標邁進，藉此創造更多發展機會。

在去年的Inspire 2020線上活動中，微軟宣布擴大零排碳發展目標，並且成立「Transform to Net Zero」的結盟轉型計畫，希望與更多合作夥伴一同致力零碳排放，並且宣布與電力銷售商Vattenfall，另外也要求旗下供應鏈合作廠商必需遵循減少碳排放措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》