快訊

受疫情影響 中選會：陳柏惟罷免案延期至10月23日投票

政府租金補貼緩不濟急？數據曝疫情租屋真實困境

蘋果成為美國第一家市值達2.5兆美元規模的上市科技公司

聯合新聞網 / 楊又肇

距離去年在8月達成2兆美元市值里程碑後，蘋果在不到一年時間再度讓市值增加至2.5兆美元，成為美國第一間市值達此規模的上市科技公司。

市場看法認為，蘋果在去年宣布推出以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，並且將首款處理器M1應用在新款MacBook Pro與MacBook Air，在後續更獲得極大迴響。加上去年推出的iPhone 12系列也在市場累積顯著銷量，同時也透過Apple One訂閱方案推動各類服務內容使用率，使得蘋果後續發展被持續看好。

以目前蘋果發展成長趨勢，甚至有分析師預期蘋果將會在更短時間內讓市值增加至3兆美元規模。

由於新型冠狀病毒疫情影響，不少人對於iPad、Mac等裝置使用需求增加，而具備心率與血氧量測功能的Apple Watch series 6也有顯著銷售成長，許多人也因為長時間在家選擇更換具備5G連網功能的iPhone 12，藉此使用更高畫質表現的串流影音服務，或是遊戲內容，因此也大幅帶動蘋果硬體產品銷售，以及更多服務內容使用成長。

除了蘋果，日前同樣達成2兆美元市值里程碑的微軟，近年藉由擴大雲端發展策略，使得Azure服務平台成為金雞母，並且藉由改變過往Windows、Office軟體使用模式，讓使用者更容易取得使用，更透過擁抱訂閱制減少盜版使用問題，同時也加深使用黏著表現。

而稍早宣布推出的Windowsw 365服務，更讓使用者能透過按月訂閱方式，在任何連網裝置上使用Windows 10，或是接下來準備推出的Windows 11作業系統，更讓市場預測將使微軟市值能有全新成長動力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 科技業

延伸閱讀

美國囤積新冠疫苗 大陸批：朱門酒肉臭，路有凍死骨

蘋果今日釋出最新iOS 15 Beta 3新功能 6大重要功能改版一次解析

開箱影片／千元小米手環6沒忘記血氧功能 續航力大贏Apple Watch

蘋果打造自有MagSafe行動電源配件 可啟用iPhone 12反向無線充電

相關新聞

小米銷量超蘋果 雷軍興奮宣布「首次成全球第二」

小米手機CEO雷軍今（16）日凌晨在微博發文，宣布好消息，「小米手機銷量超越了蘋果，首次晉升全球第二。」

傳鴻海可能與蘋果合作 在美國開發Apple Car電池

財經網科技引述《科創板日報》消息指出，蘋果目前更傾向於在美國本土生產Apple Car電池，而不是從其他國家的供應商那裡...

蘋果偕高盛推「先買後付」服務 沒辦Apple Card也適用

蘋果據傳正與高盛集團合作研發一項升級版分期付款計畫「Apple Pay Later」，標榜先買後付，提供給沒有辦自家信用...

蘋果成為美國第一家市值達2.5兆美元規模的上市科技公司

距離去年在8月達成2兆美元市值里程碑後，蘋果在不到一年時間再度讓市值增加至2.5兆美元，成為美國第一間市值達此規模的上市科技公司。

微軟提出永續性雲端服務發展目標 協助更多企業往零碳排目標邁進

在Inspire 2021活動期間，微軟除了宣布推出以雲端運作的Windows 365服務，另一方面也宣布推出永續性的雲端服務發展目標。

蘋果正式取得Mobeewave網域名稱 持續推動更便利的行動支付服務

去年傳出以1億美元價格收購位於加拿大蒙特婁的支付技術新創公司Mobeewave消息後，目前從WHOIS網域名稱紀錄顯示，「Mobeewave.com」網域名稱已經歸屬在蘋果名下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。