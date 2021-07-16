蘋果成為美國第一家市值達2.5兆美元規模的上市科技公司

距離去年在8月達成2兆美元市值里程碑後，蘋果在不到一年時間再度讓市值增加至2.5兆美元，成為美國第一間市值達此規模的上市科技公司。

市場看法認為，蘋果在去年宣布推出以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，並且將首款處理器M1應用在新款MacBook Pro與MacBook Air，在後續更獲得極大迴響。加上去年推出的iPhone 12系列也在市場累積顯著銷量，同時也透過Apple One訂閱方案推動各類服務內容使用率，使得蘋果後續發展被持續看好。

以目前蘋果發展成長趨勢，甚至有分析師預期蘋果將會在更短時間內讓市值增加至3兆美元規模。

由於新型冠狀病毒疫情影響，不少人對於iPad、Mac等裝置使用需求增加，而具備心率與血氧量測功能的Apple Watch series 6也有顯著銷售成長，許多人也因為長時間在家選擇更換具備5G連網功能的iPhone 12，藉此使用更高畫質表現的串流影音服務，或是遊戲內容，因此也大幅帶動蘋果硬體產品銷售，以及更多服務內容使用成長。

除了蘋果，日前同樣達成2兆美元市值里程碑的微軟，近年藉由擴大雲端發展策略，使得Azure服務平台成為金雞母，並且藉由改變過往Windows、Office軟體使用模式，讓使用者更容易取得使用，更透過擁抱訂閱制減少盜版使用問題，同時也加深使用黏著表現。

而稍早宣布推出的Windowsw 365服務，更讓使用者能透過按月訂閱方式，在任何連網裝置上使用Windows 10，或是接下來準備推出的Windows 11作業系統，更讓市場預測將使微軟市值能有全新成長動力。

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