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Facebook證實旗下衛星連網技術團隊 已由亞馬遜收購

聯合新聞網 / 楊又肇

The Information網站報導Facebook發言人回應說法證實公司原本發展衛星連網服務團隊，目前已經由亞馬遜收購，並且在今年4月就已經加入亞馬遜衛星連網部門

依照說明，Facebook這個包含10多名衛星連網技術專家組成團隊，以及相關設備與知識財產權資產均由亞馬遜收購，但雙方並未透露此項收購涉及金額。

Facebook從很早之前就已經投入衛星連網服務發展，先前更計畫透過大型無人飛機以長時間滯空方式向地面發送無線網路訊號，藉此讓難以建置網路資源地區也能輕易上網，同時也計畫透過衛星連網方式強化網路連接資源。

不過，此次證實由亞馬遜收購其衛星連網技術團隊，似乎代表Facebook放棄透過衛星方式提供連網服務，其中可能因為發射衛星與後續維護成本過高，加上目前包含亞馬遜、Starlink等業者均投入相同服務競爭，使得Facebook計畫將重心移轉至其他發展項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook 亞馬遜

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