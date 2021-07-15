未以合理報酬使用在地媒體版權內容 Google遭法國當局裁罰166億元

法國市場競爭監管局向Google開出5億歐元 (約新台幣166億元)罰款，原因在於認定Google與當地媒體洽談使用其版權內容時，並未釋出合理誠意，甚至縮減談判空間，進而影響當地媒體營收發展。

此項裁決，源自法國市場競爭監管局去年4月要求Google針對使用版權內容時，必須與法新社等法國媒體機構洽談合理使用報酬，但Google後續遭控訴未遵守法國市場競爭監管局相關要求，甚至縮減談判空間，並拒絕收錄被媒體網站引用的內容，或是拒絕收錄非政治或綜合性媒體內容。

因此，法國市場競爭監管局以Google拒絕配合，同時也未透明公布使用媒體版權內容時所應支付報酬，僅提供廣告曝光相關收益資訊，卻不提供使用這些版權內容時產生額外營收細節，認定Google在使用版權容時所支付報酬費用並不合理，因此對其開罰。

在相關裁決內容中，法國市場競爭監管局除了向Google裁罰5億歐元，更要求Google必須給予媒體機構合理使用其版權內容的應有報酬，否則將額外在每天支付90萬歐元賠償金額。

在後續回應中，Googlr發言人表示對此裁決感到失望，強調過去與媒體機構洽談時軍釋出誠意，更強調相關指控並非事實，說明本身持續與媒體機構、發行商維持合作共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》