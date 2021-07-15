快訊

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

英國更動旅遊警示 台灣列「綠色名單」入境免隔離

未以合理報酬使用在地媒體版權內容 Google遭法國當局裁罰166億元

聯合新聞網 / 楊又肇

法國市場競爭監管局向Google開出5億歐元 (約新台幣166億元)罰款，原因在於認定Google與當地媒體洽談使用其版權內容時，並未釋出合理誠意，甚至縮減談判空間，進而影響當地媒體營收發展。

此項裁決，源自法國市場競爭監管局去年4月要求Google針對使用版權內容時，必須與法新社等法國媒體機構洽談合理使用報酬，但Google後續遭控訴未遵守法國市場競爭監管局相關要求，甚至縮減談判空間，並拒絕收錄被媒體網站引用的內容，或是拒絕收錄非政治或綜合性媒體內容。

因此，法國市場競爭監管局以Google拒絕配合，同時也未透明公布使用媒體版權內容時所應支付報酬，僅提供廣告曝光相關收益資訊，卻不提供使用這些版權內容時產生額外營收細節，認定Google在使用版權容時所支付報酬費用並不合理，因此對其開罰。

在相關裁決內容中，法國市場競爭監管局除了向Google裁罰5億歐元，更要求Google必須給予媒體機構合理使用其版權內容的應有報酬，否則將額外在每天支付90萬歐元賠償金額。

在後續回應中，Googlr發言人表示對此裁決感到失望，強調過去與媒體機構洽談時軍釋出誠意，更強調相關指控並非事實，說明本身持續與媒體機構、發行商維持合作共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國 廣告 Google

延伸閱讀

部分年底前推出的Android 12手機 將會加入遊戲模式

YouTube Short短影片創作工具 台灣在內100多個國家地區使用

Google Pixel 6電量、螢幕、容量規格大升級 還支援至少5年更新

消息指稱Google與三星合作客製化處理器將搭載全新安全晶片、更著重AI運算

相關新聞

傳鴻海可能與蘋果合作 在美國開發Apple Car電池

財經網科技引述《科創板日報》消息指出，蘋果目前更傾向於在美國本土生產Apple Car電池，而不是從其他國家的供應商那裡...

蘋果偕高盛推「先買後付」服務 沒辦Apple Card也適用

蘋果據傳正與高盛集團合作研發一項升級版分期付款計畫「Apple Pay Later」，標榜先買後付，提供給沒有辦自家信用...

Facebook證實旗下衛星連網技術團隊 已由亞馬遜收購

The Information網站報導，Facebook發言人回應說法證實公司原本發展衛星連網服務團隊，目前已經由亞馬遜收購，並且在今年4月就已經加入亞馬遜衛星連網部門。

維珍銀河、藍色起源與SpaceX角逐 一趟太空輕旅行的高額花費包含哪些「服務項目」？

在維珍銀河順利完成代號「Unity 22」、第四次實際載人飛行任務，將維珍航空創辦人Richard Branson與三名維珍銀河工作人員一同送上太空，並且順利返回地球後，不少人除了關注接下來也將登上太空的亞馬遜創辦人Jeff Bezos與弟弟Mark Bezos，以及已經購買機票的Tesla創辦人Elon Musk何時登上太空，更好奇在此趟花費高額費用的短暫旅途中，還包含哪些「服務項目」。

強化雲端服務安全 微軟斥資收購舊金山網路安全業者RiskIQ

在近年持續發展雲端業務情況下，微軟也持續強化資安防護能力，稍早證實收購過去曾協助Facebook、美國郵政等網路安全漏洞的網路安全業者RiskIQ。

印度政府可能立法 禁止人民擁有加密貨幣

過去以來對於加密貨幣有諸多限制的印度政府，近期有可能立法禁止人民擁有加密貨幣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。