Ericsson：5G網路應用普及速度 已經超過4G網路

日前預測全球5G網路服務使用人數在今年底超過5億人規模，Ericsson在最新一期《愛立信行動趨勢報告》更指出5G網路應用普及速度已經超過4G網路。

不過，Ericsson也指出各地區的5G網路服務建置普及速度明顯不同，目前僅中國、美國、韓國、日本，以及海灣阿拉伯國家合作理事會 (簡稱海合會，Gulf Cooperation Council)成員國市場有較顯著成長，但諸如歐洲市場普及速度則較緩慢。

台灣地區雖然也在去年7月開始進入5G網路服務商用發展，但目前仍以4G網路服務使用居多，而東南亞市場也多半以4G網路服務使用居多，甚至更有部分地區僅以3G、2G網路服務運作。

以整體來看，5G網路服務普及速度仍比過往4G網路更快，預計在今年底的5G網路服務使用人數就會增加至5.8億人，每日平均新增人數約達100萬人，而今年第一季內持有5G連網裝置的5G網路服務使用人數更增加7000萬人。

Ericsson預期5G網路服務使用人數，將比4G網路提前兩年達成10億人規模里程碑，原因在於中國與美國市場更早投入5G網路服務商用佈局，同時5G連網裝置雖然在初期以偏高價格進入市場，但在短時間內就讓價格下降至接近原本4G連網裝置價位，甚至多數手機業者均表明今年起僅在中國市場推行5G連網手機，因此也加快5G連網服務普及速度，而目前全球已經有超過300款5G連網手機進入市場銷售。

5G網路成為未來經濟發展關鍵

在未來應用發展，Ericsson預期5G網路服務將會成為日後經濟發展關鍵技術，同時預期在2026年時，東北亞地區將擁有全球最多5G網路使用人數，規模將高達14億人，而北美與海合會成員國則預計成為5G用戶滲透率最高地區，分別占據該地區行動用戶人數總和的84%與73%。

另外，全球行動數據總流量 (不包括無線固網接入服務，即FWA產生的流量)在2020年底已經成長至每月產生超過49EB，預計到2026年將成長近5倍規模，約可達每月超過237EB。而智慧型手機是推動此趨勢的主要來源，高達95%的行動數據流量源自智慧型手機傳輸，目前全球智慧型手機的每月平均數據傳輸量已達10GB以上，預計到2026年底將達35GB。

5G無線專網將成為主流

而5G網路技術帶動的無線專網應用模式，目前也促使更多電信業者提供以4G及5G網路技術打造的企業專網服務，藉此讓企業內部能以更便利、更具佈署彈性方式讓裝置連網，並且以安全形式傳遞資料。在Ericsson預測中，無線專網應用所帶動流量將在2026年成長7倍，並且帶動64EB傳輸流量。

隨著5G網路技術發展，Ericsson也認為大規模物聯網技術將使更多裝置彼此連接，數量規模預期將達達3.3億台，成長幅度則高達80%。

透過8大方向擴展既有5G網路技術

至於針對6G網路來臨之前，在現有5G網路技術強化部分，越來越多業者開始採用高頻段的毫米波擴展5G網路傳輸頻寬，或是針對既有中頻段擴充更多連接頻段資源，甚至透過人工智慧等技術縮短網路傳輸過程所需時間等，Ericsson則預計透過強化網路感知、機器智慧、虛實整合、能源永續、持續連接、安全可靠、感知連網，以及網路運算等8大方向發展，藉此提升現有5G網路技術，並且能順利在未來銜接6G網路發展。

從Ericsson的立場來看，5G網路到6G網路的技術成長，並非只是聚焦在提高頻寬、傳輸速率，而是要讓網路變得更聰明，更能針對不同連接需求自動調整，並且維持更低能源損耗、更安全使用特性，同時也能成為全新運算平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》