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印度政府可能立法 禁止人民擁有加密貨幣

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以來對於加密貨幣有諸多限制印度政府，近期有可能立法禁止人民擁有加密貨幣。

印度議會將提擬名為加密貨幣與官方數位貨幣規範法案，其中將推動印度官方數位貨幣建立，並且禁止人民私下擁有加密貨幣。

不過，此項提擬法案中將透過其他基礎加密貨幣轉換的自有幣排除在外，意味藉由比特幣、以太坊等被諸多政府機構認可的加密貨幣為基礎，進而衍生的自有幣將不受此次提擬法案限制。

印度政府過去以來始終對加密貨幣維持反對態度，認為將會嚴重影響印度境內法定貨幣流通，因此對於加密貨幣一直是採限制作法，但仍無法阻止印度境內人民、企業對於加密貨幣的投資。相關數據顯示，印度地區在今年5月的加密貨幣相關投資金額達66億美元，相比去年4月成長幅度達615%。

雖然對於加密貨幣技術有諸多限制，但印度政府並未否認此類技術背後帶來發展機會，因此印度財政部長Nirmala Sitharaman表示已經在此項法案提擬前做了諸多研究，並且參考許多反饋意見，希望能在合適情況下藉由加密貨幣技術帶動經濟成長，並且避免影響既有貨幣經濟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 比特幣 加密貨幣

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