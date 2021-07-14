強化雲端服務安全 微軟斥資收購舊金山網路安全業者RiskIQ

在近年持續發展雲端業務情況下，微軟也持續強化資安防護能力，稍早證實收購過去曾協助Facebook、美國郵政等網路安全漏洞的網路安全業者RiskIQ。

位於舊金山的網路安全業者RiskIQ，主要提供資安相關的軟體即服務 (SaaS)技術，形式上與目前大幅走向雲端的微軟運作模式相近，因此收購RiskIQ顯然也更容易強化微軟旗下Azure雲端服務平台安全性。

微軟與RiskIQ雙方並未透露具體收購金額，但依照彭博新聞報導則透露此筆交易金額約在5億美元以上，而未來RiskIQ相關軟體技術與服務項目都會併入微軟體系，並且整合在安全相關產品內，包含Microsoft 365 Defender、Microsoft Azure Defender，以及Microsoft Azure Sentinel等。

由於微軟目前業務已經多半走向雲端化，因此提供網路安全相關技術對於現在的微軟而言，其實是相當重要，因此收購RiskIQ顯然也能讓微軟在服務安全防護有更大進展，尤其在近期受到針對SolarWinds軟體平台漏洞攻擊影響，更讓微軟重視網路雲端資安防護佈署強化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》