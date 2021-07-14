維珍銀河、藍色起源與SpaceX角逐 一趟太空輕旅行的高額花費包含哪些「服務項目」？

在維珍銀河順利完成代號「Unity 22」、第四次實際載人飛行任務，將維珍航空創辦人Richard Branson與三名維珍銀河工作人員一同送上太空，並且順利返回地球後，不少人除了關注接下來也將登上太空的亞馬遜創辦人Jeff Bezos與弟弟Mark Bezos，以及已經購買機票的Tesla創辦人Elon Musk何時登上太空，更好奇在此趟花費高額費用的短暫旅途中，還包含哪些「服務項目」。

一樣都是升空，差別在哪？

以目前來看，維珍銀河採用飛行載具VSS Unity比較像是傳統飛機，可在大氣中點火推動飛行，在此次載人飛行任務是透過大型母艦VMS Eve承載升空至離地80公里處，再透過加速飛行至接近離地85公里高度後，並且藉由滑翔方式返回地球，進而像傳統飛機降落在跑道上。

而亞馬遜的藍色起源所採用飛行載具New Shepard，則是透過火箭升空方式，標榜最高離地距離可達107公里以上，因此在先前對外聲明中認為維珍銀河並未超過公認「太空邊界」定義的100公里高度，亦即國際航空聯合會 (FAI)認定的「卡門線」 (Kármán line)，強調本身才能實現真正的「載人升空」。

至於SpaceX預計在2022年執行的載人升空任務，同樣也會是透過火箭升空方式完成。

從目前對外公布資訊，維珍銀河確定VSS Unity上的每個座位票價為25萬美元，而藍色起源的New Shepard目前並未正式對外開放售票，而是先以拍賣方式徵求意願者，最後以2800萬美元得標，至於SpaceX在2022年執行載人任務中的4名乘客，每人均已支付5500萬美元費用，預計從地球出發至國際太空站。

一趟太空旅行花費用在哪裡？

依照維珍銀河公布內容，25萬美元機票費用包含行前的訓練項目、太空服，以及整個飛行過程所需開銷，但飛行過程中的最高高度不會超過「卡門線」，僅讓乘客在返回地球前的短短4分鐘左右時間內體驗無重力感。

而藍色起源接下來預計執行載人升空任務中，將會進行前後達11分鐘左右的飛行，包含Jeff Bezos兄弟在內人員都會在飛行前進行培訓，另外在總計2800萬美元費用裡也包含住宿、飛行期間所需開銷。至於行前訓練項目包含進出太空艙、任務模擬，以如何在無重力環境下行動。

至於與SpaceX合作進行載人升空任務的Axiom Space，則透露相關費用包含行前訓練、任務規劃、醫療保障、旅客食宿、生命維持系統等所需費用，其中更包含在國際太空站停留所需花費。

若從美國太空總署公布數據，停留在國際太空站的每名太空人每日花費平均為680萬美元，而這些費用自然是所有成本平攤結果，其中每人每天的食物與飲水費用就達2000美元，包含更換衣物、衛生用品、辦公用具及睡袋等費用也要1500美元，因此以維珍銀河所開出價位來看，其實也是因為單次可承載人數相對較多，因此能將相關花費「壓低」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》