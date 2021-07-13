主導PC市場達20年 為什麼微軟Windows至今仍能維持成長？

微軟積極讓 Windows 與其他產品整合，再加上許多企業組織熟悉 Windows 系統，即使後續採購新硬體裝置，也通常會沿用 Windows 與微軟其他產品服務。

微軟的 Windows 在 PC 作業系統佔據主導地位長達 20 年，至今也維持成長。為何能如此？來看看 Windows 的生存秘訣。

根據 CNBC 報導，知名調研機構 Gartner 從 2000 年起追蹤數據以來，發現微軟於 1985 年問世的 Windows 系統，一直都處於領先地位。

即便在疫情大流行期間，不少人傾向選擇配備 ARM 晶片的 Mac，而許多需要遠距教學、遠距工作的學生和企業族，則傾向選擇 Chromebook，但 Windows 系統仍然佔據個人電腦約 83% 市場份額。

今天來看，Windows 佔微軟總營收約 14%，但若回顧過往營收表現，Windows 的利潤常常比微軟旗下其他服務還高。此外，微軟於今年 6 月底發佈的最新系統 Windows 11，由於能帶動與該系統相容的新電腦銷售，因此外媒認為，可望推動微軟的 Windows 特許經銷權（franchise）。

不過，Windows 也曾經歷「低潮期」，一度在微軟業務重心排行版裡不斷下滑。2018 年微軟裁撤 Windows 部門，長期負責相關產品的集團副總裁 Terry Myerson 也離職。

2019 年時，由於微軟曾想以「Android 手機製造業者」重回智慧型手機市場，執行長 Satya Nadella 當時在接受外媒採訪時還說，Windows 不再是微軟的核心，未來重心將放在應用程式以及相關服務。

回顧過往發展歷史，當智慧型手機約在十幾年前問世時，微軟的確在智慧型手機市場表現平平，無法像在 PC 市場那樣佔據領導地位寶座。而在微軟服務近 30 年的副總裁 Yusuf Mehdi 也坦承，當時微軟的確錯過了手機浪潮。

不過，由於微軟後來積極讓 Windows 與其他產品整合、提供免費系統更新等功能，再加上許多企業、組織因為熟悉 Windows 產品，即使後續採購新硬體裝置，也通常會沿用 Windows 與微軟其他產品服務，這也讓 Windows 維持成長。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》