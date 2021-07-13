維珍銀河這次太空旅行「不算數」？一文看懂與Blue Origin機組、任務差在哪

為什麼藍源會批維珍銀河這次任務算不上太空旅行呢？這當中有一個關鍵，而且雙方升空載具也差異很大。

維珍集團旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）在台灣時間 7 月 11 晚上 10 點 10分成功將創辦人布蘭森（Richard Branson）與搭乘自家太空船「團結號」（VSS Unity）送上太空到達無重力狀態，並於一個多小時後安全回到地表。

不過，原先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創立的藍源（Blue Origin）公布貝佐斯本人將於本月 20 號進行該公司首次載人太空行程，但事後被維珍銀河搶先升空，外界解讀維珍頗有藍源相互較勁之意；甚至藍源在 7 月 9 日還發文表示，維珍銀河的計劃技術上算不上太空旅行。

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

那到底為什麼藍源會批維珍銀河這次任務算不上太空旅行呢？關鍵在於這兩間公司計劃飛行的高度以及認定太空邊界的起始點有所不同。世界上大部分地區都採用國際航空聯合會（FAI）所認定的「卡門線」，也就是高度海拔 100 公里（62 英里）處作為大氣層和太空的界線。不過，美國空軍與 NASA 則是認定約 80 公里（50 英里）作為太空起點。

這次維珍銀河的 VSS Unity 最高飛行接近 90 公里，已高於美國空軍與 NASA 的認定點了。但還是低於卡門線。因此包括藍源在內的不少人認為 VSS Unity 這趟旅程充其量只能稱得上是次軌道飛行。

另一方面，藍源的 New Shepard 火箭目前升空最高可達 107 公里突破卡門線，因此聲稱自家技術是優於 VSS Unity 的。

不過，這兩家的太空船技術上有很大差異，VSS Unity 定義上是一種太空飛機（Spaceplane），是可以在大氣中機動飛行並以滑翔方式回到地球並降落在跑道上（就如同這次直播所看到的）的載具，這次 VSS Unity 是由母艦 VMS Eve 載空至離地 80 公里處後再分離加速飛行。

但 New Shepard 定義上是探空火箭（Sounding rocket）的一種，而且跟伊隆‧馬斯克（Elon Musk）的 SpaceX 致力的方向類似，都是想透過緩慢降落讓火箭可回收再利用。

只是 VSS Unity 和 New Shepard 這兩次任務時間都不會很長，也不會進行軌道飛行，都是讓機組人員經歷幾分鐘的無重力狀態後返回地面，布蘭森、貝佐斯也都不會真的進行任何類型的科學或技術工作。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》