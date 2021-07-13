用戶超過100萬人的中國企業日後在海外上市前 可能須在中國境內完成網路安全審核

日前中國國家互聯網信息辦公室 (簡稱網信辦)以嚴重違法違規為由，勒令要求滴滴出行App下架，而稍早更在7月10日公布《網路安全審查法》修訂草案中，要求用戶人數超過100萬人規模的中國企業，若要在海外申請掛牌上市，必須先在中國境內完成網路安全審核。

依照修訂草案內容，中國企業若要在海外申請掛牌上市，需要完成的網路安全審核項目包含採購活動、數據處理活動，更包含在海外上市可能造成國家安全風險相關評估。

其中，相關要求更凸顯中國政府擔心越來越多中國企業赴美掛牌上市，可能造成相關數據、用戶資訊遭竊取，或是因為在海外上市使得相關服務受到當地政府政策影響，甚至造成相關數據與基礎設施、服務遭控制或利用，進而構成中國國家安全威脅。

而近期勒令要求滴滴將所有中國境內各個軟體市集提供的滴滴出行App下架，市場看法認為是因為近期滴滴赴美上市，因此引發中國政府對其施壓。

除了針對中國境內網路服務內容進行審核管制，中國政府過去以來也要求所有在中國境內經營的外國企業 (例如蘋果)，必須將處理中國業務伺服器設置在中國境內，同時也禁止外國企業自行在中國境內提供雲端服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》