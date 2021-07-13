蘋果可能因為專利訴訟70億美元賠償金 選擇退出英國市場

今年6月遭Optis Cellular Technology指控侵害其涉及3G與4G LTE網路連接技術的兩項專利，英國高等法院後續裁定蘋果必須為此賠償，而賠償金額可能將高達50億英鎊 (約70億美元)。在後續由委任律師回應說法中，蘋果表示在無法接受不合理的專利使用費情況下，可能會考慮退出英國市場。

由於Optis Cellular Technology本質上是一間以持有技術專利為主的公司，本身並未曾是生產任何產品、服務，因此蘋果認為要求賠償金額並不合理。

而蘋果委任律師Marie Demetriou在後續說明中表示，蘋果可能會在商業利益考量下選擇支付賠償金額，或是選擇離開英國市場。

目前蘋果並未針對法院裁決做出正式回應，但若蘋果選擇退出英國市場，將使iPhone、iPad等使用3G及4G LTE網路技術產品無法正式在英國市場銷售。

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