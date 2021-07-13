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消息指稱Google與三星合作客製化處理器將搭載全新安全晶片、更著重AI運算

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5，尺寸分別為6.2吋與6.0吋
▲左起：Pixel 4a 5G、Pixel 5，尺寸分別為6.2吋與6.0吋

Google從去年開始傳出將與三星合作代號「Whitechapel」 (白教堂)的客製化處理器，並且計畫應用在今年預計推出的Pixel 6系列手機，目前有更多細節曝光。

這款以代號「Whitechapel」為稱的客製化處理器，型號為「GS101」，並且將以三星5nm LPE製程技術打造，同時以目前透露消息來看，均顯示此款處理器效能並非定位在旗艦規格，其中並未以Armv9指令集架構打造，而是沿用Armv8指令集架構設計，相關說法指出其CPU設計分別以2組Cortex-A78、2組Cortex-A76，搭配4組Cortex-A55形成三叢集架構，並且搭配Mali-G78 GPU，大致與Qualcomm

Snapdragon 870效能相仿。

雖然效能不比Qualcomm新款旗艦處理器，但消息來源指出此款客製化處理器將更著重在人工智慧技術應用，並且與Google服務能有深度整合。而從去年推出的Pixel 5僅採用Snapdragon 765G處理器情況來看，其實也能看見Google著重人工智慧運算的作法。

另外在安全設計部分，消息指稱Google計畫採用名為Dauntless的全新安全晶片，藉此取代原本在手機內採用的Titan-M晶片設計。

目前還無法確認Google預計何時推出新款Pixel 6系列手機，而市場先前也傳出Google計畫推出親民款Pixel 5a手機，但似乎因為疫情影響與元件供應短缺問題，造成手機上市時間延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Google 三星

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