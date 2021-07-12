臉書廣告千元賣「海關扣押」好物 他開箱一看才知被騙

新冠肺炎影響下，民眾為防疫只能足不出戶，宅經濟因此再度起飛，網路詐騙也隨之增加。有網友近日看到臉書網站聲稱在販售「海關抓到的商品」，最低只要890元就能買到手機、相機等，收到包裹後內容物卻讓他相當傻眼。對此，其他網友則傻眼「怎麼還有人上當？專挑貪小便宜的人騙」。

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，「最近在網路上被騙，說什麼海關抓到的商品，有iPhone, ps5, 相機各種好禮，只要890到2400元就可以抽中價值超過100美金的東西」。

該網友說「結果收到包裹，裡面兩個小小手電筒，燈具，帽子，就這樣」。他也表示，事後同樣廣告又跳出來，我留言提醒大家，賣家立刻封鎖他並刪除留言，他呼籲「大家請小心，不要跟我一樣白癡上當！」

圖擷自 爆料公社

對此，其他網友留言「怎麼又是臉書詐騙…前面有買遊戲機詐騙，現在又有買海關扣押的物品。是不是疫情讓大家在家裡悶太久，明明推廣多年的臉書詐騙，瞬間腦袋都開始不靈光思考了」、「想一想，這麼划算還會賣給你嗎？他就是看準你貪！」、「這就像玩盲包啊，就算真的有好東西，也早就被挑起來了，輪不到大家買」。

還有人留言「沒騙你，真的是海關扣押，但他說的好料都已經過濾過了，都剩下爛貨！夜市也有啊」、「跟之前一堆人在賣盲包一樣，都嘛從淘寶搞進來的一堆垃圾物品，就是專門抓你這種貪小便宜的心態！當作花錢學教訓吧！｣