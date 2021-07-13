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開啟民營太空旅行市場 維珍航空創辦人成為第一個登上太空的火箭公司老闆

聯合新聞網 / 楊又肇

搶先亞馬遜創辦人Jeff Bezos的藍色起源 (Blue Origin)一步，由美國維珍航空創辦人Richard Branson在2004年成立的維珍銀河 (Virgin Galatic)，在代號「Unity 22」、第四次實際載人飛行任務中，順利將Richard Branson與三名維珍銀河工作人員一同送上太空，並且讓Richard Branson搶先Jeff Bezos一步，成為第一個實際登上太空的火箭公司老闆。

不過，藍色起源方面則以維珍銀河實際飛行最高高度僅為85公里，並非國際公認「太空邊界」定義的100公里高度，強調其接下來預計執行任務才是實際登上太空，同時也說明Jeff Bezos才會是實質登上太空的火箭公司老闆。

除了業界持續關注這兩家火箭公司老闆在「頭銜」上的競爭，不少網路話題其實也對這兩位火箭公司老闆彼此競爭予以嘲諷。

儘管如此，維珍銀河此次升空確實也證明本身可提供太空旅遊商業服務能力，甚至此次飛行也同時打破過去以來同時在太空環境下的人類總數，除了在維珍銀河載具上的四名乘客與兩名駕駛，還包含國際太空站上的七名太空人，以及中國天宮太空站上的三名太空人，總共在短時間內累積十六人在太空環境停留。

而在此次升空任務順利完成後，維珍銀河預計最快可在明年開始提供太空旅行服務。目前維珍銀河以每張機票要價25萬美元的價格銷售，同時也已經累積至少600張機票銷售量，並且累積超過8000萬美元訂金，顯示不少富豪對於太空旅行話題倍感興趣。

維珍銀河發言人更透露Tesla創辦人Elon Musk已經購買其機票，但並未說明其安排位置等細節，但Elon Musk本人似乎並未對此作回應，而其創立的Tesla、SpaceX等公司也未對維珍銀河相關發言作評論。

而同樣藉由SpaceX投入民營太空競賽，甚至鼓吹移居火星的Elon Musk，目前似乎仍未有登上太空的想法，主要還是透過SpaceX的火箭協助他人發送衛星。

至於Jeff Bezos的藍色起源則計畫在7月20日進行升空任務，屆時Jeff Bezos與其弟Mark Bezos將會一同參與升空，藉此讓藍色起源也正式進入可載人登上太空的商用業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 火箭 機票

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