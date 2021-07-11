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包含雲端業務 甲骨文將在2025年全面採用再生能源

聯合新聞網 / 楊又肇

甲骨文稍早宣布將在2025年全面採用再生能源，包含全球營運、相關設施，以及雲端業務都會導入100%再生能源運作，同時也將與合作夥伴共同致力減少碳足跡。

依照甲骨文執行長Safra Catz表示，未來將藉由導入100%再生能源，並且提供合作夥伴更多降低碳足跡技術，藉此對環境產生正面影響。

目前甲骨文在歐洲雲區域已經導入100%使用再生能源運作，全球地區也有51個辦公室已經採用100%再生能源。

除了目標在2025年後所有全球營運、相關設施，以及雲端業務都以100%再生能源運作，下一代甲骨文雲區域也都會採用100%使用再生能源。另外，甲骨文更要求所有主要供應商在2025年也加入實施環境保護計畫，藉此從供應端開始降低對環境影響比例。

其他作法，還包含減少電子廢棄物，並且提升硬體回收使用比例，甲骨文表示已經在2020財年期間從價值約250萬英鎊的廢棄硬體中，回收近99.6%可重複使用資源，並且再次應用在旗下產品。而目前送網掩埋場處理的垃圾數量，若以面積計算的話則比過往減少25%比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 甲骨文

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