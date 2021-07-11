有「韓國亞馬遜」之稱的Coupang進軍台灣 未來或許擴大發展電商與票券銷售服務

創立於2010年，並且在今年3月於紐約證券交易所掛牌上市，更擴展至日本市場的韓國電商Coupang，目前已經以「酷彭」名稱悄悄在台灣試營運，但目前僅先開放台北市中山區提供服務，標榜上午8點至晚上11點均可送貨，同時運費僅需新台幣19元。

但由於目前僅為試營運階段，因此實際可選擇商品項目還不算多，但類別已經有超過20款以上，其中包含水果、蔬菜、奶品與蛋、肉品與海鮮、飲料、零食與糖果、泡麵與米麵、麵包、麥片與沖調等，另外也包含衛生紙與只類用品、沐浴清潔、烹飪用品、日用百貨、寵物用品等。

而在目前台灣仍處於三級防疫階段，因此Coupang提供送至門口、採零接觸的送貨模式，同時主打生鮮食品與日用品訂購遞送，並且採取比照foodpanda自建進貨供應的熊貓超市站點模式，讓消費者能在上午8點至晚間11點期間訂購，提供以新台幣19元運費即可送貨的服務。

另外，Coupang強調退貨容易，並且同樣以可重複使用的環保袋打包遞送貨品，藉此減少產生額外資源浪費。

▲在台灣以「酷澎」為稱

▲現行提供購物選項以生鮮食材、生活用品為主。另外要留意在App第一次啟動時設定的地區，後續將無法再作更改…

▲單一品項的選擇暫時還不算多，但也已經能滿足臨時訂購需求

目前主打生鮮及日常用品遞送，未來或許也有機會擴大更多商品及票券等服務

目前Coupang僅提供生鮮及日常用品遞送，因此鎖定日常較沒有時間採購食材及生活用品，或是臨時需要的情況，現階段在台灣市場的直接競爭對手會是Uber EATS與foodpanda，但由於Uber EATS與foodpanda同時也不同銷售通路合作，加上本身還提供其他餐飲遞送服務，因此Coupang加入台灣市場競爭，暫時還不會有太大影響。

▲Coupang透過自建物流中心方式，加快在地遞送時間，但其實也會與第三方物流業者合作分攤遞送流量

不過，Coupang提供長時段遞送服務，標榜10分鐘內地送到家，同時目前遞送運費僅新台幣19元 (但可能是因為目前為試營運，同時遞送範圍僅限台北市中山區)，相對有更大競爭優勢，未來甚至有可能進一步擴展更多遞送服務，或許也會直接與PChome、momo、蝦皮購物等電商服務產生競爭。

由於Coupang在韓國市場同時提供機票、活動等票券銷售，同時也涵蓋飯店預訂、車輛租賃等服務，未來是否也會在海外市場提供，藉此爭取更大市場佈局機會，目前也還無法確認。

▲韓國不僅提供生鮮、日常用品遞送，同時還包含提供電商銷售，以及旅遊所需機票、飯店預訂，乃至於車輛租賃或當地活動預訂服務

接下來也會跨足東南亞市場

源自韓國的Coupang成立於2010年，採取自建遞送物流系統方式，被市場稱為「韓國亞馬遜」，在今年3月於紐約證券交易所掛牌上市，同時也在6月以日本作為進軍海外市場首站，並且在東京品川建立小型物流中心，藉此就近提供快速撿貨遞送服務，而目前在台灣地區提供服務也採用相同模式。

而Coupang日前也已經在新加坡設立據點，接下來有可能接續擴展馬來西亞等東南亞國家市場。同時，Coupang在韓國市場除了透過自建物流遞送貨品，目前也與第三方物流業者合作分攤遞送流量，未來是否也會在其他市場採相同模式，暫時還無法確認。

▲未來也會擴展至更多市場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》