推特創辦人Jack Dorsey證實：Square計畫打造一款基於硬體的數位錢包

日前傳出Square考慮以硬體形式打造對應比特幣交易的數位錢包消息後,同時為Twitter及Square創辦人、執行長身分的Jack Dorsey,稍早在個人Twitter帳號轉推Square硬體負責人Jesse Dorogusker推文內容,確認將針對比特幣交易打造一款以硬體形式設計的數位錢包。

不過,Jack Dorsey並未透露此款硬體形式的數位錢包細節,而Square方面也未對此作任何說明。

We have decided to build a hardware wallet and service to make bitcoin custody more mainstream. We’ll continue to ask and answer questions in the open. This community’s response to our thread about this project has been awesome - encouraging, generous, collaborative, & inspiring. https://t.co/CHf9hAmKnn