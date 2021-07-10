推特創辦人Jack Dorsey證實：Square計畫打造一款基於硬體的數位錢包

日前傳出Square考慮以硬體形式打造對應比特幣交易的數位錢包消息後，同時為Twitter及Square創辦人、執行長身分的Jack Dorsey，稍早在個人Twitter帳號轉推Square硬體負責人Jesse Dorogusker推文內容，確認將針對比特幣交易打造一款以硬體形式設計的數位錢包。

不過，Jack Dorsey並未透露此款硬體形式的數位錢包細節，而Square方面也未對此作任何說明。

We have decided to build a hardware wallet and service to make bitcoin custody more mainstream. We’ll continue to ask and answer questions in the open. This community’s response to our thread about this project has been awesome - encouraging, generous, collaborative, & inspiring. https://t.co/CHf9hAmKnn — Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) July 8, 2021

在先前說法中，Jack Dorsey認為許多加密貨幣服務雖然標榜能輕易購買比特幣，但實際上仍控制比特幣交易時關鍵的私鑰 (private key)，甚至像是PayPal雖然開放使用者購買比特幣，卻不允許使用者將這些「持有」的比特幣用在PayPal之外服務，因此讓使用者無形中有諸多限制。

因此，Jack Dorsey希望能藉由打造一款以硬體為設計的數位錢包，並且計畫以開放形式推動此項設計，進而吸引更多社群加入合作，藉此讓使用者能更實質獲得更大的比特幣交易使用彈性與掌控權利。

但Jack Dorsey也認為接管比特幣託管將背負高度風險，同時其背後涉及安全、技術等項目也更加複雜，但如果能藉由軟硬體方式確保比特幣交易安全，並且對外合作更多流通管道，預期將可順利推動加密貨幣交易規模，同時更預期可讓使用者更容易藉由加密貨幣進行各類金融交易，未來或許也就不需要透過銀行等金融機構協助處理複雜的金融交易事宜。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》