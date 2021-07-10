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亞馬遜推行的軟體市集服務 成為指控Google壟斷市場的「證據」
近期遭美國36州檢察官指控壟斷，認為Google Play Store影響市場競爭的訴訟中，同時也讓亞馬遜旗下提供使用的Amazon Appstore成為指控Google壟斷市場的「證據」。
依照訴訟內容表示，亞馬遜從10幾年前就配合旗下同樣以Android架構打造的Kindle Fire系列裝置，推出名為Amazon Appstore的軟體市集服務，同時也允許其他Android裝置手動安裝使用，卻始終未能在市場上獲得明顯成功。
檢察官認為，即便像亞馬遜龐大規模的業者經營軟體市集服務，在市場上也未能形成與Google Play Store服務抗衡局面，其中有不少因素與Google限制有關，同時也讓許多服務內容僅能透過Google Play Store管道取得。
在此之前，Google也曾被批評要求偏高的30%比例營收分潤，更限制開發者必須在App內使用Google提供支付工具，因此認為Google有壟斷市場情況。
亞馬遜近期與微軟合作，預計在Windows 11的新版Microsoft Store軟體市集服務整合Amazon Appstore內容，讓使用者能在Android 11環境使用Android平台App。不過，由於少了Google GMS服務認證，因此部分在Google Play Store能順利取得使用的App，顯然無法在Windows 11使用，同時也無法使用必須運用Google服務資源的App內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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