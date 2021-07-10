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聯發科計畫推出天璣2000系列處理器 率先採Armv9指令集設計
Arm日前宣布推出採Armv9指令集架構的新款CPU、GPU設計，並且預期最快會在今年內由合作夥伴推出第一款應用產品，市場開始有傳聞指稱與Arm維持長期合作的聯發科，可能準備推出以天璣2000系列為稱的新款處理器，其中將會率先採用Arm新款CPU、GPU設計，並且以台積電5nm製程技術打造。
由於可能率先採用以Armv9架構打造的Cortex-X2客製化CPU，以及作為big.LITTLE大小核心配置中，作為大核設計的Cortex-A710 CPU，以及作為小核設計的Cortex-A510 CPU，因此預期準備推出的天璣2000系列處理器將能對應更高運算效能表現，甚至能一舉超越以Armv8架構設計的Snapdragon 888及Snapdragon 888+處理器效能。
而相關消息中，則指稱聯發科最快會在第三季內開始向包含小米、OPPO、vivo、榮耀等手機業者提供樣品，最快會在今年第四季內正式推出，而相關應用產品則預期會在今年底，或是明年初進入市場。
不過，Qualcomm目前也已經著手打造新一代Snapdragon處理器，預期會在今年底對外公布，名稱則可能以Snapdragon 895為稱，並且以台積電5nm製程技術為基礎精進的4nm製程生產，同樣也會採用Armv9指令集架構打造，顯然不會讓聯發科處理器產品在效能表現領先太久。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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