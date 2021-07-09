FedEx在亞太地區測試機器人送貨 率先進駐法規嚴謹的日本市場

日前宣布在2040年以前讓所有貨品快遞車輛轉向電動化，FedEx也持續強化自動化物流發展，稍早更宣布旗下FedEx SameDay Bot自動送貨機器人Roxo進駐亞太地區，預計先在具備嚴謹法規的日本進行測試。

Roxo採可在人行道、道路旁通行，並且可安全運送小型貨物的自動化送貨機器人，並且採全電驅動、透過LiDAR與多組鏡頭識別周圍環境確保自動運作安全，讓機器人正確前往送貨地點，其中也透過機器學習演算法偵測、避障，進而規劃安全路徑，讓機器人遵守道路及安全法規。

同時，Roxo機器人也強化通過未鋪設的道路、路邊，同時也能順利通過階梯等路形，藉此順利完成送貨任務。

2019年2月首次亮相的Roxo機器人，目前已經在美國境內許多城市測試，並且與諸多大型零售業者合作，分別在田納西州曼非斯、新罕布希爾州曼徹斯特，以及德州普萊諾和弗裏斯科測試應用，另外也在2019年10月於阿拉伯聯合大公國杜拜亮相，並且與杜拜機場等當地企業合作實驗計畫。

FedEx目前正在美國進行測試Roxo，透過大量數據訓練自駕功能，並且驗證其安全性，藉此符合安全標準與相關法規，同時也將在日本挑選符合當地、特定案例的應用模式，以利拓展FedEx物流業務發展機會。

而Roxo機器人是FedEx與曾參與發明Segway的DEKA Development & Research合作開發，其中採用DEKA的iBOT電動輪椅底座設計，讓Roxo機器人能順利通過階梯及陡峭斜坡等地形，並且能透過感測元件維持360度環境感知能力，進而藉由人工智能挑選最安全路徑。

另外，Roxo機器人高大外型很容易被行人和道路使用者識別，同時可透過主動發出信號、燈光和及螢幕顯示方式，清楚告知路人其行走路線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》