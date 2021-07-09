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滴滴傳近期於英國提供網路預約車輛服務 成Uber直接競爭對手

聯合新聞網 / 楊又肇

相關報導指稱，滴滴準備在未來幾周內於英國曼徹斯特、雪菲爾地區提供旗下滴滴出行網路預約車輛服務，預期將與Uber在英國境內直接形成競爭，而其他競爭對手還包含源自愛沙尼亞的Bolt與印度Ola等同形質服務。

消息表示，滴滴最快會在未來三週內於英國提供服務，而目前滴滴已經在倫敦設立辦公室，同時也在曼徹斯特設立研發基地，藉此進軍英國網路預約車輛服務市場。

除了中國境內市場，目前滴滴已經進軍亞洲、中美洲等市場發展，同時在去年佈局俄羅斯市場，更計畫擴展法國、德國在內歐洲市場，因此進軍英國將成為滴滴進入歐洲市場的重要發展。

而在英國開始提供服務後，報導指稱滴滴也計畫在倫敦等英國更多城市申請營運執照，但不確定近期遭中國政府要求下架App，是否會影響滴滴在英國提供服務時程。

在此之前，滴滴選擇在紐約交易所以每股價格為14美元價格掛牌上市，但後續則遭中國政府以違反蒐集使用個人資訊為由，要求將滴滴出行App自中國境內各個軟體市集下架，因此也讓滴滴股價大幅受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 滴滴出行 倫敦 Uber

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