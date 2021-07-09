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Google遭美國36州檢察官指控壟斷 認為Google Play Store影響市場競爭

聯合新聞網 / 楊又肇

美國36個州與華盛頓特區檢察官聯合向加州北部地區法院遞交訴狀，指控Google旗下Google Play Store軟體市集服務違反市場壟斷

包含猶他州、北卡羅萊納州、田納西州、紐約州、亞利桑那州、科羅那多洲、愛荷華州、內布拉斯加州在內36個州的檢察官均參與此次訴訟，指控Google在Google Play Store嚴格掌控行為違反市場壟斷。

去年EPIC Games與蘋果槓上時，同時也將Google拉入戰局，當時也批評Google不僅要求30%比例營收分潤，更限制開發者必須在App內使用Google提供支付工具，因此認為Google有壟斷市場情況。

雖然Google後續提出將年營收未滿100萬美元的App分潤比例調降為15%，甚至後續更針對印度市場開發者，以及提供影音、電子書內容的App同樣能以15%比例分潤，讓開發者能因此保留更多營收。

而此次遭多個州內檢察官提出訴訟之外，Google先前也面臨美國司法部，以及去年由14個州檢察官提出市場壟斷訴訟，而去年更有38個州檢察官指控Google在搜尋業務有壟斷市場情況，另外近期提出新隱私演算法FloC也被人質疑企圖壟斷廣告市場，因而延後至2023年佈署。

除了在美國境內面臨多項訴訟，Google先前在歐洲、英國、印度與澳洲地區也面臨市場壟斷訴訟，其中更包含收購Fitbit事宜影響穿戴裝置市場競爭的指控。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

檢察官 Google Play Google

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