運用雲端與即時影像 台大醫院智慧醫療中心攜手微軟等單位打造血氧系統即時監測平台

針對近期疫情影響下，有不少民眾因為隱形缺氧症狀引發猝死情況，台大醫院智慧醫療中心宣布與台灣微軟合作，並且攜手工研院、泰博科技等單位共同開發「血氧系統即時監測平台」，透過與桃園市政府、部立桃園醫院合作，從本週開始於院內集中檢疫所及微負壓隔離病房上線使用。

「血氧系統即時監測平台」結合微軟旗下Azure雲端服務平台運作，搭配HoloLens混合時鏡頭戴裝置，讓現場醫療人員可即時將影像傳遞至遠端，讓醫師能以零接觸方式進行診療，避免大量醫護人員面臨感染風險。

此外，藉由即時串接患者相關身體量測數據，亦可讓醫療團隊能即時監控病情變化，尤其在患者本身也較難察覺的隱形缺氧症狀也能透過數據變化即時監控。

依照說明，隱形缺氧症狀主因在於血液中含氧濃度快速降低，導致身體來不及補充足夠氧氣而產生猝死，而此類病症通常難以察覺，就連病患本身也不容易分辨是因為較累造成喘息，或是因為缺氧導致呼吸困難。

因此打造「血氧系統即時監測平台」，就是希望能透過即時監控方式確認病患身體數據變化，避免隱形缺氧症狀造成更大影響。

同時，考量目前疫情容易因為近距離感染，因此配合使用HoloLens混合時鏡頭戴裝置，讓第一線醫護人員即可將現場情況回傳至遠端醫療團隊，不僅能在目前醫護人力不足情況下，降低醫療人員被感染風險，更能透過即時回傳影像進行遠距看診。

而率先在部立桃園醫院佈署應用，負責本次合作計畫的台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋教授預期未來也能跨大應用到更多醫療單位，透過推廣至全台更多縣市醫院及檢疫所，藉此強化抗疫成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》