KKBOX背後科學團隊KKLab 打造歌詞神隊友「Lyricist.ai」

KKBOX服務背後的資料科學與工程核心團隊KKLab (科科實驗)，宣布推出以人工智慧技術打造的歌詞神隊友服務「Lyricist.ai」，目標希望成為創作者最佳輔助工具。

依照KKLab說明，「Lyricist.ai」匯集華語歌詞、古今詩詞，以及社群即時流行語內容，資料庫累積進千萬筆文本內容，並且由詞神林夕、王牌製作人陶逸群 (Tower)等20位專業音樂人參與開發，讓創作者輸入靈感主題關鍵字，並且指定韻腳、選擇文風類型，即可自動生成歌詞靈感。

同時，創作者也能透過雲端管理歌詞內容，藉此作為個人專屬歌詞創作輔助工具，並且能藉由雲端同步隨時透過連網裝置創作。

「Lyricist.ai」具備雲端編輯器、歌詞生成模型，以及融合經典與即時擴充的華語文本資料，並且能持續學習華語歌詞與推陳出新的文字創作內容，透過自然語言生成 (NLG,Natural Language Generation)生成方式轉換多元寫作風格，協助創作者跟上流行趨勢，藉此創造符合當下流行元素的歌詞作品。

KKLab希望透過人工智慧技術將音樂創作拼圖快速串接，藉此加快華語歌曲創作速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》