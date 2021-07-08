英國境內最快的超級電腦Cambridge-1正式上線 協助推動藥物研發、人工智慧與量子運算發展

去年宣布在英國劍橋，透過80組DGX-A100建造名為Cambridge-1的人工智慧超級電腦，目前已經正式啟用，將以更快運算速度效能推動數位生物學、基因組學、量子運算與人工智慧技術發展。

Cambridge-1 (劍橋一號)是由NVIDIA攜手阿斯特捷利康 (AstraZeneca)、葛蘭素史克 (GSK)、蓋伊及聖托馬斯國民保健信託基金會 (Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust)、倫敦國王學院 (King's College London) 與牛津奈米孔科技 (Oxford Nanopore)共同推動的第一個合作專案。

而Cambridge-1總計以80組DGX-A100串接運作，藉此對應超過400PTFLOPS的人工智慧運算效能，以及超過8PTFLOPS的LINPACK運算效能。目前Cambridge-1運算速度在全球超級電腦排名前50名，並且以100%可再生能源供電運作，依照經濟顧問公司Frontier Economics報告指出，Cambridge-1在未來10年有潛力創造高達6億英鎊 (約8.25億美元)的產值。

在應用部分，阿斯特捷利康將透過Cambridge-1推動更快藥物開發，或是藉由人工智慧分析病理切片影像，藉此找出藥物反應狀況，而葛蘭素史克則將藉此投入基因研究，藉此精進藥物研發。另外，倫敦國王學院、蓋伊及聖托馬斯國民保健信託基金會則透過Cambridge-1分析學習數萬張腦部磁振造影結果，藉此對失智症、中風、腦癌與多發性硬化症等疾病有更多認知，進而可促成早期診斷與治療。

至於牛津奈米孔科技旗下長讀取定序技術目前已經被全球超過100個國家使用，並且用在各種研究領域，其中包含人類與植物健康、環境監控以及抗微生物藥物耐藥性分析，而藉由Cambridge-1算利澤可加快基因組分析速度，並且提高精準度，讓實際計算僅需在短短幾小時內完成。

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