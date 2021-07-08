美國國防部取消過去與微軟簽署100億美元「JEDI」合約 啟用全新合作

美國國防部宣布取消過去與微軟簽訂為期10年、價值達100億美元的「JEDI」 (聯合企業國防基建)雲端服務合約，並且計畫啟動全新以多家服務業者建置雲端基礎建設。

不過，美國國防部並未透露具體細節，強調未來啟動的雲端基礎建設，將由多家雲端服務業者共同建置，並且必須具備可在全球各地區提供服務能力，同時此項雲端基礎建設將以非機密、機密及最高機密三個保密層級運作。

而對於美國國防部此項決定，微軟方面僅表示可理解國防部決定，並且表示未來也會繼續與美國國防部維持良好合作。

目前美國國防部新啟動合作案將不再侷限單一業者，而會與多家業者共同建置雲端基礎建設，同時原本長達10年的合作時間也縮減為5年，預計從明年4月開始對外招標，並且計畫在2025年擴大計畫範圍，而此項招標案預期也將涉及數十億美元金額。

另一方面，隨著美國國防部取消原本在川普政權時代簽署的「JEDI」合作案，形同讓另一項川普政權時代所作決策走入歷史 (先前則是取消對WeChat、TikTok在美營運約束)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》