美國將立法保障手機等產品使用者 能自行或透過第三方業者維修權益

彭博新聞報導指出，美國總統拜登近期要求聯邦貿易委員會 (FTC)起草新法案，將允許消費者自行維修，或透過第三方業者維修手機等產品，避免產品僅能由特定業者提供維修服務，導致面臨高額維修費用情況，同時也預期能藉此增加更多工作機會。

報導內容表示，美國總統拜登預計會在未來幾天內對外公布此項行政命令，藉此讓更多透過第三方服務維修產品能有更大保障，而非僅能透過產品銷售方提供服務取得維修資源。同時，白宮經濟顧問Brian Deese更認為將可藉由新法案減少民眾維修手機等產品所需開銷，同時也能促進更多維修相關工作機會。

在此之前，歐洲議會便決議實施新維修權法案，將要求手機等產品業者向第三方業者開放提供維修資源，而美國日前也由眾議院提出維修權相關法案，將在國家督促下確保消費者及第三方業者維修電子設備權利。

而不少業者其實在此之前也已經開放授權第三方維修其銷售產品，例如蘋果在2019年就已經授權符合資格的第三方維修商，可以藉由蘋果提供維修工具、準則，以及維修使用零件，而後續也擴展至香港、台灣等市場，讓更多符合資格的第三方維修商可提供蘋果產品維修服務。

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