美國聯邦貿易委員會指控博通違反市場壟斷

博通稍早遭美國聯邦貿易委員會 (FTC)指控違反市場壟斷，主因在於以獨家合作形式取得多數網通設備與電視搭載無線網路晶片市場。

依照聯邦貿易委員會提出指控內容，表示博通與供應合作夥伴簽署獨家協議，要求合作夥伴不得向博通競爭對手購買晶片產品，造成博通競爭對手難以在市場競爭，因此認定博通有違反市場壟斷情況。

聯邦貿易委員會在內部投票中幾乎一致認為博通有違反市場壟斷事實，但曾擔任美國眾議院司法委員會反托拉斯小組顧問，同時也成為成為聯邦貿易委員會有史以來最年輕主席Lina Khan卻未參與投票。

不過，博通方面強調本身並未涉及壟斷，同時也不認同聯邦貿易委員會指控說法，但表示基於商業考量願意與聯邦貿易委員會進行和解。

在此之前，博通也曾因涉及壟斷而遭歐盟進行調查，並且透過「臨時限制措施」 (interim measures)，要求博通終止與六家合作夥伴簽署獨家供應條款，最終則是由博通與歐盟達成和解。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》