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蘋果傳調整招聘要求 不再堅持將技術人才匯集於Apple Park工作

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞報導指出，蘋果近期將調整招聘要求，將放棄將技術人才匯集至位於加州庫比蒂諾Apple Park總部的堅持，進而轉向在更多地區開設辦公室，甚至允許透過遠距方式工作。

由於舊金山灣區生活成本逐漸增高，即便許多蘋果工程師的薪資所則已經相對較高，但依然有不少人難以支撐家庭生活花費、孩童教育所需開銷，甚至長期儲蓄規劃，因此有不少工作人員在此波疫情影響下選擇離開。

而在近期調整日後返回辦公室的工作模式過程中，蘋果似乎也準備調整招聘要求，不再堅持技術人才必須集中在Apple Park總部工作，而是會透過在更多地區開設辦公室，讓技術人才可以就近工作，避免灣區高額生活成本問題影響人才招募結果。

實際上，蘋果其實在美國與全球各地區增設辦公室，而目前帶領蘋果研發客製化處理器設計的硬體技術資深副總裁Johny Srouji，其帶領團隊目前便分布在美國佛羅里達州、麻薩諸塞州、德州，以及包含以色列亞洲等地區設置辦公室，甚至後續更在德國、美國俄勒崗及聖地牙哥等地擴大設置辦公室，讓更多技術人才可以在更近地點工作，甚至可以透過遠距方式工作。

目前蘋果也開始著手構思預計9月開始準備採用的工作模式，雖然蘋果提出一週至少三天回到辦公室工作，其餘兩天則可依照員工需求以遠距方式彈性辦公，但許多員工則反應希望能有更大彈性的辦公模式，甚至希望公司能下放給各個團隊自行決定採取辦公型態。

除了日後辦公模式，蘋果接下來似乎也計畫讓Apple Store直營通路的工作人員可以採遠距工作形式，讓部分工作人員可以在家透過網路提供客服，或是技術支援，而部分則可在通路提供銷售服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 舊金山 蘋果

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