曾被盜版污名化的BitTorrent網路傳輸技術 如今邁入20週年

由美國軟體工程師Bram Cohen等人於2001年4月打造，並且在同年7月2日時首度投入應用的BitTorrent網路傳輸協定，推出至今已經進入20週年，雖然在發展過程中涉及傳播盜版內容等負面形象，但是對於網路傳輸技術應用卻有顯著影響。

相比傳統在HTTP／FTP下載時使用的TCP/IP網路傳輸協定，BitTorrent建構在TCP/IP協定基礎之上，並且以P2P檔案傳輸通訊協定運作，更隨著發展擴充傳輸協定。

在BitTorrent基本運作模式中，則是透過.torrent種子檔案定義Tracker資訊與檔案資訊，前者分別對應伺服器位址及設定，後者則闡述下載檔案內容，同時將下載檔案預先規劃相同大小的下載區塊，並且透過.torrent種子檔案比對每個下載區塊索引資訊與hash驗證碼。

簡單說起來，就是.torrent種子檔案會對應可下載檔案的伺服器位址與相關下載設定，同時也扮演檔案各個下載區塊比對索引角色，讓使用者能正確下載檔案內容。

被盜版污名化

▲Bram Cohen

由於一般在HTTP／FTP下載時，通常會佔據提供下載端的伺服器運算資源與網路頻寬，因此若同時間連入使用人數過多，就會造成伺服器無法負荷，同時也會造成網路頻寬被佔滿，可能會造成網路傳輸堵塞或伺服器當機情況，因此BitTorrent技術理念就是將檔案「切割」成多數細小下載區塊，並且透過P2P傳輸方式讓其他已經下載部分區塊的裝置也能成為分享下載檔案「來源」，藉此分散原本提供下載端伺服器負荷量，亦即當有更多人下載時，相對會讓整體下載速度變快，同時也會讓檔案可下載性持續延伸。

但由於這樣的下載特性，後續也衍生被諸多網路論壇用於提供下載非法盜版內容，例如檔案容量龐大的影片、遊戲或音樂內容，因此也讓BitTorrent技術被烙上盜版工具形象。

不過，從2001年的網路技術發展來看，雖然已經開始有ADSL網路寬頻服務服務，但實際傳輸速度相比現行網路速度仍有天壤之別，因此BitTorrent技術幾乎解決當時傳輸龐大檔案使用需求，例如後來推出的《魔獸世界》等線上遊戲，不僅藉由BitTorrent技術提供全球玩家下載遊戲資料，同時也透過BitTorrent技術下載遊戲更新內容。

另一方面，BitTorrent技術也讓更多網路傳輸頻寬不高地區能更容易下載檔案龐大內容，因此並非只是產生負面使用模式。

創立者如今投入加密貨幣發展

而參與創立BitTorrent技術的Bram Cohen，後來更成立BitTorrent公司，並且獲得數百萬美元投資，同時持續投入BitTorrent技術發展，但本身與盜版網站並未有任何關係。而在2007年時，BitTorrent更推出與華納兄弟等好萊塢影業公司合作的Torrent Entertainment Network，希望藉由BitTorrent技術改變傳統租賃DVD觀看市場，但後續卻因為YouTube、Netflix等服務推出而結束營運。

至於BitTorrent後續在2018年由TRON基金會收購，並且藉由BitTorrent技術推廣加密貨幣應用，例如可透過支付加密貨幣加快檔案下載速度，或是透過「播種」賺取加密貨幣。而離開BitTorrent之後，Bram Cohen在今年成立名為Chia的加密貨幣新創公司，並且發行同名加密貨幣與區塊鏈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》