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蘋果原訂在WWDC 2014展示 用於闡述致力在App內容與安全把關的影片內容曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

由軟體工作室Lickability簽約所屬的用戶體驗設計師Sam Henri-Ghoul稍早分享內容片段，顯示蘋果原本準備在WWDC 2014年間展示的影片內容，特別找來曾創作美國知名喜劇《歡樂單身派對》 (Seinfeld)的喜劇演員Larry David參與演出，藉此描述蘋果在App內容管控的重視，以及在隱私安全採嚴格把關。

雖然Sam Henri-Ghoul僅在個人Twitter放上影片片段內容，但完整影片目前也已經可以在Viemo網站上被找到。

從內容來看，蘋果除了找來Larry David飾演負責審核App內容的蘋果員工，更找來曾演出電影《嘻哈奇俠》、《驚夜誰保姆》，以及電視劇《人生如戲》、《米勒一家》與《好萊塢人夫日記》等作品的演員JB Smoove，搭配Snapchat (後續更名為Snap)創辦人Evan Spiegel參與演出。

影片中可以看見Larry David飾演蘋果員工，不僅負責把關審核準備上架至App Store的App內容，同時也強調堅守任何可能危及隱私安全的規定。

例如在影片中出現負責蘋果安全項目的員工忘記攜帶識別證，正準備隨著Larry David的腳步進入管制門口時，反而被Larry David斥責未遵守規定。而在後續駁斥準備以《沮喪鴿》 (Upset Pigeons)名稱於App Store上架的App充滿山寨風格，則是對比當時仍走紅的《憤怒鳥》 (Angry Birds)，藉此說明即便名稱不同，但基本使用模式相同也會被蘋果視為模仿。

目前無法確認蘋果後來為什麼沒有對外展示此影片，但顯然蘋果當時希望凸顯本身對於App內容與安全把關的重視。

不過，目前仍有不少人批評在App Store上架內容仍充斥不少盜版、模仿，或是使用內容大同小異的App，甚至也有越來越多誘騙使用者支付高額訂閱費用，或是以虛假App盜取用戶隱私，加上近年來的App獲利分潤政策更引發不少開發者抱怨，使得蘋果在App內容管控遭到許多批評。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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