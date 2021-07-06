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Z Holdings宣布取得日本境內包含Yahoo及Yahoo日本品牌使用權

聯合新聞網 / 楊又肇

Z Holdings宣布取得日本境內Yahoo及Yahoo日本品牌使用權，同時也確保既有業務與相關技術仍可在日本境內使用，藉此維持Yahoo日本品牌在日本境內影響力。

在先前消息中Verizon確認拆分旗下整合Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，並且將其以50億美元價格轉讓給美國私募股權投資管理公司Apollo，而被收購後的Verizon Media將更名為Yahoo。

而過去以獨立形式持續於日本市場發展的Yahoo日本，在2020年下旬宣布與LINE合併，並且在今年3月正式成為NAVER、Softbank出資，同時與原本Z Holdings共同成立的全新Z Holdings旗下子公司，而原本LINE與Yahoo品牌則會維持使用。

此次宣布取得日本境內Yahoo及Yahoo日本品牌使用權，則是希望維持日後Yahoo品牌能繼續在日本境內順利使用。至於背後交易金額總計為1785億日圓，約達16.1億美元，藉此確保日本境內包含Yahoo及Yahoo日本品牌使用權。

Apollo預計在今年下半年完成收購更名為Yahoo的Verizon Media，至於台灣地區的Yahoo奇摩目前則表示現階段業務並不受影響，依然保留Yahoo品牌與背後關連技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 品牌 Verizon Yahoo

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