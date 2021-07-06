前Red Hat執行長Jim Whitehurs卸下IBM總裁職位 轉任資深顧問

依照IBM近期公布人事異動消息，宣布隨著Red Hat被收購進入IBM體系，並且在去年擔任IBM總裁的Jim Whitehurs將退位，轉任IBM資深顧問。

Jim Whitehurs過去擔任Red Hat執行長時，隨著Red Hat在2018年被IBM以340億美元價格收購後，在IBM體系下繼續擔任Red Hat執行長。後續在2019年1月隨著前IBM執行長Ginni Rometty卸任，轉由Arvind Krishna擔任執行長的同時，Jim Whitehurs則從Red Hat執行長升任IBM總裁，作為IBM與Red Hat之間整合角色。

不過，在去年4月正式升任IBM總裁後短短14個月即宣布退位，同時也未公布後續接任人選，加上目前IBM此次公布人事異動中的接任主管均未包含原本Red Hat員工，似乎更凸顯IBM可能藉由削減Red Hat主管比重，藉此強化本身整合Red Hat技術佈局。

目前IBM並未公布接任Jim Whitehurs原本總裁職位人選。

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